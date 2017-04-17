Muslera beklemede
Kontratı 30 Mayıs 2018’de bitecek Uruguaylı yıldızla anlaşıldı. Ancak Bruma başta diğer oyunculara ‘adaletsizlik olmasın’ diye imza sezon sonunda.
G.Saray'da yönetim Muslera'yla yaklaşık 2 ay önce söz kesti. Sözleşmesi 30 Mayıs 2018'de bitecek Uruguaylı kaleci ve menajeri Fonseca, aynı şartlar yani yıllık 3 milyon 575 bin euro karşılığında 5 yıllık sözleşmeye 'evet' dedi. Ancak sarı-kırmızılı kurmaylar, "Bruma başta Yasin, Carole yeni sözleşme bekliyor. Sabri'nin kontratı bitiyor. Herkese 'Mayıs sonrası hareket edip masaya oturalım' dedik. Eğer şimdi imzalarsak, haksızlık olur. Sezon sonunda atalım" teklifini getirdi. Yöneticilerin bu önerisini mantıklı bulan 30 yaşındaki yıldız da anlayış gösterdi ve sezon sonunda imza atmaya razı oldu.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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