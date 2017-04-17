Hagi’den ayrılık sinyali
G.Saray efsanesi Hagi, Rumen basınına ayrılık sinyali verdi. V.Constanta'yla Devler Ligi vizesine yakın olan Hagi, "Kendime yeni bir macera için güveniyorum. Artık yeni bir heyecana açık olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
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