 Hagi’den ayrılık sinyali – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    ’den ayrılık sinyali

    Hagi’den ayrılık sinyali
    G.Saray efsanesi Hagi, Rumen basınına ayrılık sinyali verdi. V.Constanta'yla Devler Ligi vizesine yakın olan , "Kendime yeni bir macera için güveniyorum. Artık yeni bir heyecana açık olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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