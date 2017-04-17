G.Saray derbi hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile 23 Nisan Pazar günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılıların, top kapma ve pas çalışmasının ardından kanat organizasyonları üzerinde durduğu belirtildi. Antrenmanın koşular sonrası oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Bu arada sarı-kırmızılı oyuncuların, antrenman öncesinde 16 Nisan 1978 doğumlu Igor Tudor'un doğum gününü pasta keserek kutladığı kaydedildi.
Galatasaray, derbinin hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:10
- Beşiktaş'ın 3 yıldızlı formaları hazır
Toplam 6
Yorum
bjk lyon bizi eledi veya biz lyonu eledik.sana ne senin takım ne yapıyor sen ondan haber ver....
- Vodafone Arena kapalı gişe!
Toplam 6
Yorum
eagle niye kıskanıyorsun arkadaşım, keşke siz de iyi bir yapılanmayla iyi bir takım olabilseniz. beşiktaş gibi 3-5 takım olsa kalite artar. yazık
- Vodafone Arena kapalı gişe!
Toplam 6
Yorum
bjk ve sabah olacak sen uyanacaksın!!!
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