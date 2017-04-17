 G.Saray derbi hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    G.Saray derbi hazırlıklarını sürdürdü

    G.Saray derbi hazırlıklarını sürdürdü

    , Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile 23 Nisan Pazar günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılıların, top kapma ve pas çalışmasının ardından kanat organizasyonları üzerinde durduğu belirtildi. Antrenmanın koşular sonrası oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

    Bu arada sarı-kırmızılı oyuncuların, antrenman öncesinde 16 Nisan 1978 doğumlu Igor Tudor'un doğum gününü pasta keserek kutladığı kaydedildi.

    , derbinin hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:10
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