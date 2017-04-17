 Eski G.Saraylı yıldız transfer oldu – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Eski G.Saraylı yıldız transfer oldu

    Eski G.Saraylı yıldız transfer oldu

    Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Kolombiyalı futbolcu , Endonezya Birinci Futbol Ligi takımlarından Arema'ya transfer oldu.

    Arema Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, kontratın detaylarıyla ilgili bir bilgi paylaşılmazken, Pino'nun yarınki takım antrenmanına katılacağı kaydedildi.

    Son olarak Peru'nun Universitario ekibinde forma giyen Pino, Galatasaray'ın yanı sıra Fransa'da Monaco ve Yunanistan'da Olympiakos gibi takımlarda da oynamıştı.

    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:26
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