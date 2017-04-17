Düştüğümüz yerden kalkacağız
Selçuk, Muslera ve Hakan Balta konuşma yaptı; 2014 senesindeki şampiyonluğu örnek gösterdiler. Başkan Özbek’in ziyareti ve desteğinden son derece memnun kalan sarı-kırmızılılar, “F.Bahçe maçıyla birlikte ayağa kalkacağız ve bu sene Avrupa’daki yerimizi alacağız” ifadesini kullandı.
Başakşehir'e 4-0 yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galatasaraylı oyuncular, Fenerbahçe derbisiyle yatıp kalkıyor. Çok üzülseler de hezimeti bir kenara bırakıp 23 Nisan Pazar akşamı oynanacak zorlu karşılaşmaya konsantre olmaya çalışan sarı-kırmızılı oyunculara, Başkan Dursun Özbek'ten destek geldi. Özbek, Florya'ya gidip takıma moral verirken çalışma sonrasında oyuncularla arasında sürpriz bir toplantı gerçekleştiği ifade edildi. Daha önce takıma yönelik konuşmalar yapan Özbek'in bu kez "Siz konuşacaksınız, ben dinleyeceğim" diyerek oyuncuların düşüncelerini sorduğu bildirildi.
ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTIK
Selçuk, Muslera ve Hakan Balta takım olarak aldıkları kararlardan bahsederken Kaptanın ayrıca 26 Ekim 2014 yılında oynadıkları ve yine 4-0 kaybettikleri Başakşehir maçını da hatırlattığı ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun, 4-0 yenildikleri sezon şampiyonluğa ulaştıklarını söyleyerek yeniden çıkışa geçmemeleri için hiçbir neden olmadığını vurguladığı öğrenildi.
BİZ GALATASARAYIZ
İşte Başkan Dursun Özbek'in ziyareti sonrasında Selçuk, Muslera ve Hakan'ın yaptığı konuşmalardan satırbaşları:
Arkadaşlığımız en üst seviyede olmalı. Artık birbirimize daha fazla sarılmalıyız.
Şimdi ayağa kalkma zamanı.
Galatasaray'ı bu duruma az ya da çok bizim yanlışlarımız, hatalarımız getirdi. Yeniden Galatasaray'ı yükselişe geçirmeliyiz.
Biz Galatasaray'ız, 3 yediysek 4 atmalıyız.
Bizi yenebilirler, mağlup olabiliriz. Ama hiçbir zaman teslim olmamalıyız. Oynamalıyız, mücadeleden vazgeçmemeliyiz.
Hatırlayın, çoğumuz burada idik... 2014 senesiydi. Yine Başakşehir'e yenilmiştik. Ama devamında yüreklerimizi ortaya koyduk ve o sezon şampiyon olduk. Biz Galatasaray'ız yine bunun bir benzerini yapabiliriz.
ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTIK
Selçuk, Muslera ve Hakan Balta takım olarak aldıkları kararlardan bahsederken Kaptanın ayrıca 26 Ekim 2014 yılında oynadıkları ve yine 4-0 kaybettikleri Başakşehir maçını da hatırlattığı ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun, 4-0 yenildikleri sezon şampiyonluğa ulaştıklarını söyleyerek yeniden çıkışa geçmemeleri için hiçbir neden olmadığını vurguladığı öğrenildi.
BİZ GALATASARAYIZ
İşte Başkan Dursun Özbek'in ziyareti sonrasında Selçuk, Muslera ve Hakan'ın yaptığı konuşmalardan satırbaşları:
Arkadaşlığımız en üst seviyede olmalı. Artık birbirimize daha fazla sarılmalıyız.
Şimdi ayağa kalkma zamanı.
Galatasaray'ı bu duruma az ya da çok bizim yanlışlarımız, hatalarımız getirdi. Yeniden Galatasaray'ı yükselişe geçirmeliyiz.
Biz Galatasaray'ız, 3 yediysek 4 atmalıyız.
Bizi yenebilirler, mağlup olabiliriz. Ama hiçbir zaman teslim olmamalıyız. Oynamalıyız, mücadeleden vazgeçmemeliyiz.
Hatırlayın, çoğumuz burada idik... 2014 senesiydi. Yine Başakşehir'e yenilmiştik. Ama devamında yüreklerimizi ortaya koyduk ve o sezon şampiyon olduk. Biz Galatasaray'ız yine bunun bir benzerini yapabiliriz.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:08
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