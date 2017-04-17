 Derbiye özel prim – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Derbiye özel prim

    Derbiye özel prim
    Futbolcularla kader birliği yapan Başkan Dursun Özbek, takımla bu hafta içinde bir kez daha buluşacak. Florya Tesisleri'ndeki ortamı izleyen ancak futbolculara yönelik konuşma yapmayan Özbek, derbi öncesinde oyunculara beklentilerini anlatacak hem de sürpriz bir prim paketi açıklayacak.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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