Cenk Ergün'den Bruma açıklaması
Galatasaray'ın Sportif Direktörü Cenk Ergün, sarı kırmızılıların Portekizli yıldızı Bruma hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında açıklama yaptı.
"FENERBAHÇE MAÇI SONRASINDA MASAYA OTURACAĞIZ"
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı ile henüz transfer masasına oturulup, sözleşmesini uzatmamış olması transfer iddialarını güçlendirirken, Sportif Direktör Cenk Ergün bu konuya da şu açıklığı getirdi: "Bruma ve menaceri ile ön görüşmelerimiz olumlu cereyan etti. Onlar da eğer çok farklı bir teklif gelmez ise Galatasaray'da devam etmeyi düşünüyor. Menaceri Fenerbahçe maçını izlemeye gelecek ve derbi sonrasında da masaya oturacağız. Bruma şu anda sadece Fenerbahçe maçını düşünüyor. Bu derbinin ne kadar önemli olduğunun tüm arkadaşları gibi o da farkında."
SENEGAL'DE AKADEMİK ARAŞTIRMA YAPTI
Bu arada Galatasaray'ın Sportif Direktörü Cenk Ergün, Senegal'de alt yapı akademik araştırmaları yaptı. Hem genç yeteneklerin keşfedilmesi hem de alt yapı için iyi bir model seçilmesi için araştırmalar yapan Ergün, İstanbul'a döndü ve gerekli raporlamayı yönetime sunacak.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:54
- Cenk Ergün'den Bruma açıklaması
Toplam 4
Yorum
özgür anlaşın 20-25 mil.euro eder
- Cenk Ergün'den Bruma açıklaması
Toplam 4
Yorum
serdar akay herkes ajax sporting lizbon vs.. gibi kulüplerin alt yapılarını inceler bizimkiler senegal alt yapılarını :)) seni gidi komisyoncu ftbl cahi
- Olympique Lyon maçı yarıda kaldı
Toplam 14
Yorum
karakartal bu düşmanlık nedir kevgire çevirecekler falan? yenersek yarı final onuda yenersek ülkeye avrupa kupası getiricez farkındasınız dimi? destek
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