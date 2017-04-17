 Başkan TT Arena’ya gitmeyecek – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Başkan TT Arena’ya gitmeyecek

    Başkan TT Arena’ya gitmeyecek

    Başkanı , 45 günlük cezasının bitmesine rağmen Türk Telekom Arena'da oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasına gitmeyi düşünmüyor.

    Son dönemde sürekli olarak istifaya davet edilen, takım yense de yenilse de protestolardan kurtulamayan Özbek bu nedenle derbide statta olmayı düşünmüyor. Özbek'in son kararını maç günü vereceği belirtiliyor.

    ÖZYALÇIN AĞIRLAYACAK
    Türk Telekom Arena'da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek olan 'da, sarı-lacivertli takımın yöneticilerini İkinci Başkan Cengiz Özyalçın karşılayacak. Özyalçın, stada gelecek Fenerbahçe kafilesini bizzat ağırlayacak ve maç öncesi yemek daveti verecek.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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