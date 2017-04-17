 Balotelli'yi bize getir – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Balotelli'yi bize getir

    Balotelli'yi bize getir

    Menajer Raiola ile İnter-Milan derbisini izleyen G.Saray Sportif Direktörü Ergün dev transfer için bir kez daha nabız yokladı.

    'da başkan Dursun Özbek'in hayallerinden biri olan Mario Balotelli konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sportif Direktör Cenk Ergün'ün, Nice Kulübü'yle sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Balotelli için İtalya'ya gittiği ortaya çıktı. Ergün'ün, yıldız futbolcunun menajeri Mino Raiola ile Milano'da buluştuğu ve ikilinin İnter-Milan derbisini birlikte izlediği belirlendi.

    Edinilen bilgiye göre Ergün buluşmada, 26 yaşındaki Balotelli için bir kez daha nabız yokladı. Raiola ise "Mario'nun Nice'de devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Eğer ayrılmaya karar verirse Galatasaray bizim için önemli seçenek" ifadesini kullandı. Ergün de "Bu konuda bize yardımcı olmalısın. Elinden geleni yapmanı ve Balotelli'yi bize getirmeni istiyorum" dedi.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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