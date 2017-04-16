 Yılmaz güçlü liste için kolları sıvadı – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Yılmaz güçlü liste için kolları sıvadı

    Yılmaz güçlü liste için kolları sıvadı
    'ın tanınmış isimlerinden da başkanlık yarışına dahil olurken tecrübeli işadamının liste çalışması için yoğun bir tempo içinde olduğu öğrenildi. Muharem Yılmaz'ın eski yöneticilerden Adnan Öztürk, Ahmet Özdoğan, Refik Arkan, Haldun Üstünel, Hakan Üstünberk gibi isimlere teklif götüreceği ve çok güçlü bir liste ile seçime girmeye hazırlandığı belirtiliyor.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:17
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