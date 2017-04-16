Yılmaz güçlü liste için kolları sıvadı
Galatasaray'ın tanınmış isimlerinden Muharrem Yılmaz da başkanlık yarışına dahil olurken tecrübeli işadamının liste çalışması için yoğun bir tempo içinde olduğu öğrenildi. Muharem Yılmaz'ın eski yöneticilerden Adnan Öztürk, Ahmet Özdoğan, Refik Arkan, Haldun Üstünel, Hakan Üstünberk gibi isimlere teklif götüreceği ve çok güçlü bir liste ile seçime girmeye hazırlandığı belirtiliyor.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
Yılmaz güçlü liste için kolları sıvadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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