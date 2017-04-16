Yaşlılara yer yok!
Tudor, kalması halinde yönetimle birlikte takımda geniş çaplı bir operasyon yapacak.
Galatasaray yönetimi ve teknik direktörü Igor Tudor, başarıya ulaşmak için takımı gençleştirmeyi planlıyor. Bunun arkasındaki en büyük neden ise takım içindeki en fazla parayı kazanan tüm oyuncuların yaşlı isimlerden oluşması... Yönetim ve teknik kadronun bahsettiği gençleştirme operasyonu bu yaz yapılabilirse Hakan Balta (34), Wesley Sneijder, Sabri Sarıoğlu, Selçuk İnan, Nigel de Jong (33) ile yollar ayrılacak. Ayrıca Aurelien Chedjou ile Podolski (32) de gelecek sezon takımda olmayacak.
Gönderilecek bu oyuncular sayesinde Sneijder (4.5), Selçuk ve Podolski (3), De Jong (2.5), Chedjou (2), Hakan Balta ile Sabri (1) olmak üzere toplamda 14 milyon euro'luk bir kasa kolaylığı sağlanması ve Bruma tarzı genç oyuncular alınması planlanıyor.
GÖREV SÜRESİ YETECEK Mİ?
Hamza Hamzaoğlu, Cesare Prandelli, Mustafa Denizli ve Jean Olde Riekerink de benzer bir değişim hedeflemiş ancak sonuca ulaşamamıştı. Şimdi gözler Igor Tudor'da.
Gönderilecek bu oyuncular sayesinde Sneijder (4.5), Selçuk ve Podolski (3), De Jong (2.5), Chedjou (2), Hakan Balta ile Sabri (1) olmak üzere toplamda 14 milyon euro'luk bir kasa kolaylığı sağlanması ve Bruma tarzı genç oyuncular alınması planlanıyor.
GÖREV SÜRESİ YETECEK Mİ?
Hamza Hamzaoğlu, Cesare Prandelli, Mustafa Denizli ve Jean Olde Riekerink de benzer bir değişim hedeflemiş ancak sonuca ulaşamamıştı. Şimdi gözler Igor Tudor'da.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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