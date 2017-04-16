Tudor'a doğum gününü mesajı
Galatasaray Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Igor Tudor'un doğum gününü kutladı.
Hırvat teknik adamın fotoğrafının yer aldığı mesajda "Mutlu yıllar Igor Tudor." ifadesine yer verildi.
Mutlu Yıllar Igor Tudor! pic.twitter.com/wWlD6wKmZc— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 15 Nisan 2017
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:11
- Emrah dönmek istemiyor
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Dogru Düsüniyor Bizim Türk Gencler Avrupada Olmasi Gerekiyor bence Bizim Lig hapisden ciksinlar artik Dünyanin her yerde olsunlar
- Soldado sürprizi!
Toplam 1
Yorum
Bence Gol krali Olma potansiyel Var bence Iyi bi Transfer Eger gelirse TS ucar bence ama Iste gelir mi ? Daha iyi Opsiyon Yok mu ?
- '10 milyon euro'
Toplam 2
Yorum
Bence Hemen Teklif ederdim Sonra 30 Milyon € Satillir bence eger 1-2 Sezon da Bögle Bi Performans Büyük bi takimda Gösterirse
Tudor'a doğum gününü mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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