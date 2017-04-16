 Tudor'a doğum gününü mesajı – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Tudor'a doğum gününü mesajı

    Tudor'a doğum gününü mesajı

    Galatasaray Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Igor Tudor'un doğum gününü kutladı.

    Sarı-kırmızılı kulüp, resmi Twitter hesabından, 39 yaşına giren Tudor için kutlama mesajı paylaştı.

    Hırvat teknik adamın fotoğrafının yer aldığı mesajda "Mutlu yıllar Igor Tudor." ifadesine yer verildi.


    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:11
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