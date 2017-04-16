 Tudor neşteri – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Tudor neşteri

    Tudor neşteri

    Hırvat hoca, Başakşehir karşısında alınan 4-0’lık yenilgi sonrası radikal değişikliklere gidiyor. Kendi kaderini de belirleyecek derbide Sneijder ve Podolski sahada olacak.

    'da artık tek hedef Fenerbahçe derbisi... Geçen hafta Başakşehir'e karşı alınan 4-0'lık ağır mağlubiyetin ardından teknik direktör İgor Tudor kadroda büyük bir revizyona gidiyor. Başakşehir karşılaşmasında forma giyen Semih Kaya, Rodrigues, Tolga Ciğerci kulübeye çekilecek. Başakşehir maçında sağ bekte dökülen Semih'in yerine son karşılaşmalarda sol bekte görev yapan Martin Linnes'in oynaması bekleniyor. Sol bekte ise Lionel Carole oynayacak.

    , Başakşehir'e karşı Sneijder ve Podolski'yi oyuna geç soktuğu için eleştirilmişti. Hatta bu tercihinin ardından Fenerbahçe maçının da kaybedilmesi halinde görevini kaybedebileceği iddia edilmişti. Tudor, Fenerbahçe derbisinde bu maçların atmosferini çok iyi bilen iki dünya yıldızını sahaya sürme kararı aldı. Savunmanın göbeğinde ise Ahmet Çalık ve Chedjou'nun oynaması bekleniyor.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:41
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