Taraftar yine kayıp
Başkan Dursun Özbek, taraftara seslenip "Galatasaray'a küsülmez. Derbide 50 bin kişi olalım" demişti. Ancak Fenerbahçe derbisi dahi Galatasaraylı seyircileri hareketlendirmiş değil. Şu ana kadar bilet satışının çok düşük kaldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, çeşitli kampanyalarla taraftarı Türk Telekom Arena'ya çekmeye çalışıyor.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
Taraftar yine kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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