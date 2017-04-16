 Taraftar yine kayıp – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Taraftar yine kayıp

    Taraftar yine kayıp
    Başkan , taraftara seslenip "'a küsülmez. Derbide 50 bin kişi olalım" demişti. Ancak Fenerbahçe derbisi dahi Galatasaraylı seyircileri hareketlendirmiş değil. Şu ana kadar bilet satışının çok düşük kaldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, çeşitli kampanyalarla taraftarı Türk Telekom Arena'ya çekmeye çalışıyor.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:58
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