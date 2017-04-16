 Özbek’ten yakın takip – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Özbek’ten yakın takip

    Özbek’ten yakın takip
    Başkanı dün Florya Metin Oktay Tesislerine gelerek Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcular ve teknik heyetle görüştü. Özbek bu maçın camia için önemine değinerek mutlak 3 puan istediklerini belirtti. Teknik direktör İgor Tudor ve oyuncular da TT Arena'da ezeli rakiplerini yenme sözünü verdi. Özbek idmanı da izledi.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:59
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