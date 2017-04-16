Morozyuk sürprizi
Galatasaray'ın sportif direktörü Cenk Ergün gelecek sezon için prensip anlaşmasına varılan Evgen Khacheridi'nin menajeri Vadim Shablii ile buluşmak üzere Ukrayna'ya gitti.
Shablii, Ergün'ü davetlisi olarak Zorya-D.Kiev maçına götürdü. Burada Dinamo Kiev'de oynayan kendi oyuncusu Mykola Morozyuk'u izlettirdi. 29 yaşındaki futbolcunun sağ bek olmasına rağmen 2 gol ve 6 asistle oynadığını, tam Tudor'un aradığı 5'li orta sahada hem defansif hem de ofansif olarak forma giyebileceğini anlattı.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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