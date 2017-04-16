 Morozyuk sürprizi – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Morozyuk sürprizi

    Morozyuk sürprizi

    'ın sportif direktörü Cenk Ergün gelecek sezon için prensip anlaşmasına varılan Evgen Khacheridi'nin menajeri Vadim Shablii ile buluşmak üzere Ukrayna'ya gitti.

    Shablii, Ergün'ü davetlisi olarak Zorya-D.Kiev maçına götürdü. Burada 'de oynayan kendi oyuncusu 'u izlettirdi. 29 yaşındaki futbolcunun sağ bek olmasına rağmen 2 gol ve 6 asistle oynadığını, tam Tudor'un aradığı 5'li orta sahada hem defansif hem de ofansif olarak forma giyebileceğini anlattı.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:09
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