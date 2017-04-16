 Mevlüt veto yedi – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Mevlüt veto yedi

    Mevlüt veto yedi
    , Igor Tudor'dan geçer not alamadı. Almanya 2. Lig ekibi Hannover 96'de kiralık olarak forma giyen gurbetçi yıldız için teknik heyet olumsuz görüş bildirdi.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:10
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