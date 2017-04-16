 ''Mancini’yi aradı'' – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    ''’yi aradı''

    ''Mancini’yi aradı''

    İtalyanlar da Igor Tudor ile arası açılan 'i sayfalarına taşımaya başladı.

    Hollandalı oyuncunun, Mancini ile birlikte Milan'a gideceği ileri sürüldü. Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan kriz ve Tudor ile anlaşamayan 'in G.Saray'dan ayrılma kararı aldığı ve İtalyan hoca ile temasa geçerek, hangi takım olursa olsun, gelecek yıl kendisi ile çalışmak istediğini söyledi.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:49
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