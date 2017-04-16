''Mancini’yi aradı''
İtalyanlar da Igor Tudor ile arası açılan Sneijder'i sayfalarına taşımaya başladı.
Hollandalı oyuncunun, Mancini ile birlikte Milan'a gideceği ileri sürüldü. Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan kriz ve Tudor ile anlaşamayan Sneijder'in G.Saray'dan ayrılma kararı aldığı ve İtalyan hoca ile temasa geçerek, hangi takım olursa olsun, gelecek yıl kendisi ile çalışmak istediğini söyledi.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
''Mancini’yi aradı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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