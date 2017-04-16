 Kewell boşa çıktı – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Kewell boşa çıktı

    Kewell boşa çıktı
    'ın eski oyuncularından Harry Kewell, Watford'un U23 takımındaki görevinden ayrıldı. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Avustralyalı futbol adamı, Watford kulübüne teşekkür ederek, "Bana böyle bir fırsatı sundukları için teşekkür ediyorum" dedi.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:50
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