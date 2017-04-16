 ''G.Saray’ı seviyorsa istifa etmeli'' – Fotomaç – 16 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ''G.Saray’ı seviyorsa istifa etmeli''

    ''G.Saray’ı seviyorsa istifa etmeli''

    'ın eski yöneticilerinden Prof. Dr. , sarı-kırmızılı camiada her geçen gün istifa sesleri yükseldiğini ve başkan 'in gereğini yapması gerektiğini söyledi.

    Sarı-kırmızılı kulüpte sorunların her geçen gün artarak gittiğini belirten Kınay, "G.Saray 2 yılda 5 teknik direktör değiştirdi. Seçimler doğru olmadı. Sorun, yönetim sorunu. yönetilemiyor. , Galatasaray'a iyilik yapmak istiyorsa, kulübünü seviyorsa seçime gitmeli" ifadesini kullandı.

    CAMİA MUTSUZ
    Galatasaray'da umutsuzluğun her geçen gün arttığını kaydeden , "Galatasaray taraftarı camiası mutsuz, dargın ve bu yönetime güvenmiyor. Dursun Özbek artık bunu göz önüne almalı... Galatasaray'a yeni bir ekip, yeni bir heyecan gerekiyor" dedi.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''G.Saray’ı seviyorsa istifa etmeli'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.