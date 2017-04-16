''G.Saray’ı seviyorsa istifa etmeli''
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Prof. Dr. Cem Kınay, sarı-kırmızılı camiada her geçen gün istifa sesleri yükseldiğini ve başkan Dursun Özbek'in gereğini yapması gerektiğini söyledi.
Sarı-kırmızılı kulüpte sorunların her geçen gün artarak gittiğini belirten Kınay, "G.Saray 2 yılda 5 teknik direktör değiştirdi. Seçimler doğru olmadı. Sorun, yönetim sorunu. Galatasaray yönetilemiyor. Dursun Özbek, Galatasaray'a iyilik yapmak istiyorsa, kulübünü seviyorsa seçime gitmeli" ifadesini kullandı.
CAMİA MUTSUZ
Galatasaray'da umutsuzluğun her geçen gün arttığını kaydeden Cem Kınay, "Galatasaray taraftarı camiası mutsuz, dargın ve bu yönetime güvenmiyor. Dursun Özbek artık bunu göz önüne almalı... Galatasaray'a yeni bir ekip, yeni bir heyecan gerekiyor" dedi.
CAMİA MUTSUZ
Galatasaray'da umutsuzluğun her geçen gün arttığını kaydeden Cem Kınay, "Galatasaray taraftarı camiası mutsuz, dargın ve bu yönetime güvenmiyor. Dursun Özbek artık bunu göz önüne almalı... Galatasaray'a yeni bir ekip, yeni bir heyecan gerekiyor" dedi.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
''G.Saray’ı seviyorsa istifa etmeli'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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