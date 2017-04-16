G.Saray’da çöktü
Devre arasında transfer edilen Garry Rodrigues, PAOK'taki performansını Galatasaray'a taşıyamadı.
Paok'ta bu sezonun ilk yarısında çıktığı 12 maçta toplamda 963 dakika süre bulan Hollandalı futbolcu, 3 gol, 4 asistlik katkı yaparken, her 137 dakikada ya gol ya da asist üretmeyi başardı. Yetenekli kanat oyuncusu, Galatasaray'da ise 11 lig maçına çıkarken; toplamda 539 dakika sahada kaldı, 1 gol, 2 asist yaptı. Böylelikle Garry, sarı kırmızılılara ligde her 179 dakikada ya gol ya da asist üretebildi.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
G.Saray’da çöktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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