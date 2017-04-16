 G.Saray’da çöktü – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    G.Saray’da çöktü

    G.Saray’da çöktü

    Devre arasında transfer edilen , 'taki performansını 'a taşıyamadı.

    'ta bu sezonun ilk yarısında çıktığı 12 maçta toplamda 963 dakika süre bulan Hollandalı futbolcu, 3 gol, 4 asistlik katkı yaparken, her 137 dakikada ya gol ya da asist üretmeyi başardı. Yetenekli kanat oyuncusu, 'da ise 11 lig maçına çıkarken; toplamda 539 dakika sahada kaldı, 1 gol, 2 asist yaptı. Böylelikle Garry, sarı kırmızılılara ligde her 179 dakikada ya gol ya da asist üretebildi.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:11
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