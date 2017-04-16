 Emrah dönmek istemiyor – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Emrah dönmek istemiyor

    Emrah dönmek istemiyor
    Aslan'ın Hollanda 2. Lig takımlarından Fortuna Sittard'a kiraladığı Emrah Başsan performansıyla dikkat çekiyor. beIN Sports'a konuşan genç futbolcu kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini söyledi. Emrah, "Fortuna'da mutluyum. Avrupa'da kalmayı planlıyorum" dedi. Emrah Başsan 10 lig maçında 6 gol attı, 2 asist yaptı.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:51
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