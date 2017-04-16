Donk dönüyor
Real Betis'te kiralık oynayan Ryan Donk'un menajeri Winnie Haatrecht, futbolcusunun geleceğiyle ilgili konuştu. Haatrecht, "Galatasaray ile devam eden bir sözleşmemiz var. Yazın Galatasaray'a döndükten sonra yönetimle görüşeceğiz ve sonrasında neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
Donk dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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