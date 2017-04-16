 Donk dönüyor – Fotomaç – 16 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Donk dönüyor

    Donk dönüyor
    'te kiralık oynayan Ryan Donk'un menajeri Winnie Haatrecht, futbolcusunun geleceğiyle ilgili konuştu. Haatrecht, "Galatasaray ile devam eden bir sözleşmemiz var. Yazın 'a döndükten sonra yönetimle görüşeceğiz ve sonrasında neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Donk dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.