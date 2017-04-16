 ''Burak Can’ı alın'' – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    ''Burak Can’ı alın''

    ''Burak Can’ı alın''
    Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcılarından olan Cimbom'un eski stoperi 'den sarı-kırmızılı kulübe bir öneri gitti. İnceefe, Borussia Dortmund'un 21 Yaş Altı takımında forma giyen 'nun transfer edilmesini tavsiye etti. 1996 doğumlu gurbetçinin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:52
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