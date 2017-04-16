''Beşiktaş ve F.Bahçe’yi kabul etmem''
Gheorghe Hagi'den ilginç açıklamalar geldi...
Ukrayna'da Sports Arena'ya konuşan Rumen teknik adam, Fenerbahçe veya Beşiktaş'tan teklif alırsa bunu değerlendiremeyeceğini çünkü Tanrı'nın kendisinin kaderini G.Saray'la çizdiğini iddia etti. Efsanevi isim, G.Saray'a dönüşü içinse, "İlginç bir proje olursa, o zaman ben hazırım. Geri dönmek için yeterli tecrübem var. Bu benim kanımda var" sözlerini kullandı.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
''Beşiktaş ve F.Bahçe’yi kabul etmem'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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