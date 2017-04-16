 ''Beşiktaş ve F.Bahçe’yi kabul etmem'' – Fotomaç – 16 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ''Beşiktaş ve F.Bahçe’yi kabul etmem''

    ''Beşiktaş ve F.Bahçe’yi kabul etmem''

    Gheorghe 'den ilginç açıklamalar geldi...

    Ukrayna'da Sports Arena'ya konuşan Rumen teknik adam, Fenerbahçe veya Beşiktaş'tan teklif alırsa bunu değerlendiremeyeceğini çünkü Tanrı'nın kendisinin kaderini G.Saray'la çizdiğini iddia etti. Efsanevi isim, G.Saray'a dönüşü içinse, "İlginç bir proje olursa, o zaman ben hazırım. Geri dönmek için yeterli tecrübem var. Bu benim kanımda var" sözlerini kullandı.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Beşiktaş ve F.Bahçe’yi kabul etmem'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.