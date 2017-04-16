''Beşiktaş ve F.Bahçe’yi kabul etmem''

Gheorghe Hagi'den ilginç açıklamalar geldi...

Ukrayna'da Sports Arena'ya konuşan Rumen teknik adam, Fenerbahçe veya Beşiktaş'tan teklif alırsa bunu değerlendiremeyeceğini çünkü Tanrı'nın kendisinin kaderini G.Saray'la çizdiğini iddia etti. Efsanevi isim, G.Saray'a dönüşü içinse, "İlginç bir proje olursa, o zaman ben hazırım. Geri dönmek için yeterli tecrübem var. Bu benim kanımda var" sözlerini kullandı.