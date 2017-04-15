Zenit, Luce ile masada
Rumen Dijisport, Zenit'in 2018'e kadar kontratı bulunmasına rağmen Mircea Lucescu ile sözleşme şartlarını yeniden görüştüğünü yazdı. Haberde, 71 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının yeniden Galatasaray'ın gündeminde olduğu hatırlatıldı. Dijisport ayrıca sarı- kırmızılı yönetimin, İgor Tudor'dan önce Gheorghe Hagi'ye teklif götürdüğünü ancak efsane oyuncunun bu kez öneriyi geri çevirdiğini ileri sürdü.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
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