 Zenit, Luce ile masada – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Zenit, Luce ile masada

    Zenit, Luce ile masada
    Rumen Dijisport, Zenit'in 2018'e kadar kontratı bulunmasına rağmen Mircea Lucescu ile sözleşme şartlarını yeniden görüştüğünü yazdı. Haberde, 71 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının yeniden Galatasaray'ın gündeminde olduğu hatırlatıldı. Dijisport ayrıca sarı- kırmızılı yönetimin, İgor Tudor'dan önce Gheorghe Hagi'ye teklif götürdüğünü ancak efsane oyuncunun bu kez öneriyi geri çevirdiğini ileri sürdü.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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