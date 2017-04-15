Zenit, Luce ile masada

Rumen Dijisport, Zenit'in 2018'e kadar kontratı bulunmasına rağmen Mircea Lucescu ile sözleşme şartlarını yeniden görüştüğünü yazdı. Haberde, 71 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının yeniden Galatasaray'ın gündeminde olduğu hatırlatıldı. Dijisport ayrıca sarı- kırmızılı yönetimin, İgor Tudor'dan önce Gheorghe Hagi'ye teklif götürdüğünü ancak efsane oyuncunun bu kez öneriyi geri çevirdiğini ileri sürdü.