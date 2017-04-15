U12’ler son 16’ya kaldı
G.SARAY U12 Takımı, 4. Uluslararası U12 İzmir Cup'ta son 16 takım arasına kaldı. Grup serisini ilk 4'te bitiren sarı-kırmızılılar; Gümüşordu (0-0), Ajarian (0-1) ve Dinamo Zagreb (2-0) arasından üst tura yükseldi.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
Toplam 2
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
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