 U12’ler son 16’ya kaldı – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    U12’ler son 16’ya kaldı

    U12’ler son 16’ya kaldı
    G.SARAY U12 Takımı, 4. Uluslararası U12 İzmir Cup'ta son 16 takım arasına kaldı. Grup serisini ilk 4'te bitiren sarı-kırmızılılar; Gümüşordu (0-0), Ajarian (0-1) ve Dinamo Zagreb (2-0) arasından üst tura yükseldi.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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