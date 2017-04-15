 Tudor'un 3 gözdesi – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    'un 3 gözdesi

    Tudor'un 3 gözdesi

    gazetesi, ve Vida’nın transferleri için ‘zor’ derken, Napoli’li sol bek Strinic’te aşama kaydedildiğini belirtti

    Hırvat gazetesi Jutarnji, İgor Tudor'un yeni sezonla ilgili transfer planını açıkladı. Haberde, Hırvat çalıştırıcının, eleştirilere rağmen yeni sezonla ilgili çalışmalara devam ettiği belirtilirken, hedefindeki isimlerin Mario Mandzukic (Juventus/forvet), Domagoj Vida (Dinamo Kiev/stoper) ve Ivana Strinic (Napoli/sol bek) olduğu belirtildi. ve Vida için 'yüksek maliyetleri nedeniyle transferleri zor' yorumunu yapan , Napoli'nin Hırvat sol beki Strinic konusunda ise aşama kaydedildiğini iddia etti. İgor 'un Başakşehir maçıyla ilgili, "Oynadığımız futbolu anlamadım. Bizden daha iyi bir ekibe karşı kaybettik. Ama yine de performansımız ve sonuç çok kötü.

    F.BAHÇE DERBİSİ SON ŞANSI
    Oyuncularımla konuşacağım. Artık F.Bahçe maçına odaklanmak zorundayız" sözlerine de yer veren gazete, derbinin de kaybedilmesi halinde 'oyunu okuyamamakla' eleştirilen Hırvat çalıştırıcının kovulabileceğini yazdı.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:57
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