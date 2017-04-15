Tudor'un 3 gözdesi
Jutarnji gazetesi, Mandzukic ve Vida’nın transferleri için ‘zor’ derken, Napoli’li sol bek Strinic’te aşama kaydedildiğini belirtti
Hırvat gazetesi Jutarnji, İgor Tudor'un yeni sezonla ilgili transfer planını açıkladı. Haberde, Hırvat çalıştırıcının, eleştirilere rağmen yeni sezonla ilgili çalışmalara devam ettiği belirtilirken, hedefindeki isimlerin Mario Mandzukic (Juventus/forvet), Domagoj Vida (Dinamo Kiev/stoper) ve Ivana Strinic (Napoli/sol bek) olduğu belirtildi. Mandzukic ve Vida için 'yüksek maliyetleri nedeniyle transferleri zor' yorumunu yapan Jutarnji, Napoli'nin Hırvat sol beki Strinic konusunda ise aşama kaydedildiğini iddia etti. İgor Tudor'un Başakşehir maçıyla ilgili, "Oynadığımız futbolu anlamadım. Bizden daha iyi bir ekibe karşı kaybettik. Ama yine de performansımız ve sonuç çok kötü.
F.BAHÇE DERBİSİ SON ŞANSI
Oyuncularımla konuşacağım. Artık F.Bahçe maçına odaklanmak zorundayız" sözlerine de yer veren gazete, derbinin de kaybedilmesi halinde 'oyunu okuyamamakla' eleştirilen Hırvat çalıştırıcının kovulabileceğini yazdı.
F.BAHÇE DERBİSİ SON ŞANSI
Oyuncularımla konuşacağım. Artık F.Bahçe maçına odaklanmak zorundayız" sözlerine de yer veren gazete, derbinin de kaybedilmesi halinde 'oyunu okuyamamakla' eleştirilen Hırvat çalıştırıcının kovulabileceğini yazdı.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
Toplam 2
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
Yorum
FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Tudor'un 3 gözdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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