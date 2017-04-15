 Terry’yi alın – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    ’yi alın

    Terry’yi alın

    'Eski Aslan' Harry Kewell, sarı-kırmızılı takıma John 'yi önerdi.

    Avustralyalı yıldızın, geçmişte forma giyen yıldız oyunculardan görüş alan yönetime, " gibi tecrübeli bir yıldızın bir yıl da olsa forma giymesi takıma mental olarak çok şey katar" dediği bildirildi. 36 yaşındaki Terry, Chelsea'de bu sezon 10 maçta görev alırken, gol ve asist üretemedi.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:17
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