Takımda lider yok
Felipe Melo, Galatasaray’a teşhisi koydu: Bu takımda ruh yok; lider oyuncu yok. Bir lider olsa diğer oyuncuları da ateşler
G.Saray'da oynarken taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo, sarı- kırmızılı takımın içinde bulunduğu durumu lider oyuncu eksiğine bağladı. Palmeiras'ta futbol hayatını sürdüren 33 yaşındaki sambacının Türkiye ortağı Ümit Akbulut, Pitbull'un Galatasaray'la ilgili tespitlerini Radyospor'da paylaştı: "Melo, G.Saray'ın aldığı başarısız sonuçlara çok üzülüyor. 'Takımda ruh yok; lider oyuncu yok' diyor. G.Saray'ın oyun tarzına baktığında enerjisinin yok olduğunu gördüğünü söylüyor. Hiçbir oyuncunun takımda diğerine güç katmadığını düşünüyor. Bir takımda lider olsa ve diğer oyuncuları ateşlese, sonuçlar bu kadar kötü olmaz diye düşünüyor."
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
Yorum
FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Takımda lider yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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