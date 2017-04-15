 Takımda lider yok – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Takımda lider yok

    Takımda lider yok

    , Galatasaray’a teşhisi koydu: Bu takımda ruh yok; lider oyuncu yok. Bir lider olsa diğer oyuncuları da ateşler

    G.Saray'da oynarken taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo, sarı- kırmızılı takımın içinde bulunduğu durumu lider oyuncu eksiğine bağladı. Palmeiras'ta futbol hayatını sürdüren 33 yaşındaki sambacının Türkiye ortağı Ümit Akbulut, Pitbull'un Galatasaray'la ilgili tespitlerini Radyospor'da paylaştı: "Melo, G.Saray'ın aldığı başarısız sonuçlara çok üzülüyor. 'Takımda ruh yok; lider oyuncu yok' diyor. G.Saray'ın oyun tarzına baktığında enerjisinin yok olduğunu gördüğünü söylüyor. Hiçbir oyuncunun takımda diğerine güç katmadığını düşünüyor. Bir takımda lider olsa ve diğer oyuncuları ateşlese, sonuçlar bu kadar kötü olmaz diye düşünüyor."
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:26
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