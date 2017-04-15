Selçuk’tan son görev
Kaptan Selçuk İnan'ın önceki gün vefat eden kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda dün toprağa verildi.
Kardaş'ın Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazına başkan Dursun Özbek, kardeşi Mehmet Özbek, İgor Tudor ve sarı-kırmızılı futbolcular katıldı. Abdurrahim Albayrak, Şenol Güneş, F.Bahçeli İsmail Köybaşı ile Akhisar Belediyeli Olcan Adın da Selçuk'u acı gününde yalnız bırakmadı.
SABRi 'REYİZ' DE GELDi
Selçuk İnan'ı acı gününde Sabri Sarıoğlu da yalnız bırakmadı. Tecrübeli futbolcu son anda da olsa cenazeye gelerek takım arkadaşına destek oldu. İkilinin kaptanlık bandı yüzünden araları uzun süredir açıktı. Sabri'nin bu tavrının buzları eritip eritmeyeceği ise merak konusu oldu...
SABRi 'REYİZ' DE GELDi
Selçuk İnan'ı acı gününde Sabri Sarıoğlu da yalnız bırakmadı. Tecrübeli futbolcu son anda da olsa cenazeye gelerek takım arkadaşına destek oldu. İkilinin kaptanlık bandı yüzünden araları uzun süredir açıktı. Sabri'nin bu tavrının buzları eritip eritmeyeceği ise merak konusu oldu...
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
Yorum
FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
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