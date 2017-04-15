 Selçuk’tan son görev – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Selçuk’tan son görev

    Selçuk’tan son görev

    Kaptan 'ın önceki gün vefat eden kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda dün toprağa verildi.

    Kardaş'ın Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazına başkan Dursun Özbek, kardeşi Mehmet Özbek, İgor Tudor ve sarı-kırmızılı futbolcular katıldı. Abdurrahim Albayrak, Şenol Güneş, F.Bahçeli İsmail Köybaşı ile Akhisar Belediyeli Olcan Adın da Selçuk'u acı gününde yalnız bırakmadı.

    SABRi 'REYİZ' DE GELDi
    'ı acı gününde Sabri Sarıoğlu da yalnız bırakmadı. Tecrübeli futbolcu son anda da olsa cenazeye gelerek takım arkadaşına destek oldu. İkilinin kaptanlık bandı yüzünden araları uzun süredir açıktı. Sabri'nin bu tavrının buzları eritip eritmeyeceği ise merak konusu oldu...
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:21
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