Riekerink'ten taş
İzmir Cup için Türkiye'ye gelen Jan Olde Riekerink, beIN Sports'a konuştu. Hollandalı çalıştırıcı, "Galatasaray'dan giderken fark 5 puandı. Şimdi ise 11'e çıktığını görüyorum. Kalsaydım neler olurdu? Bunu bilemeyiz. Ama ortadaki tek gerçek bu" diyerek, yönetime taş attı.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Riekerink'ten taş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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