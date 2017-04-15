Riekerink'ten taş

İzmir Cup için Türkiye'ye gelen Jan Olde Riekerink, beIN Sports'a konuştu. Hollandalı çalıştırıcı, "Galatasaray'dan giderken fark 5 puandı. Şimdi ise 11'e çıktığını görüyorum. Kalsaydım neler olurdu? Bunu bilemeyiz. Ama ortadaki tek gerçek bu" diyerek, yönetime taş attı.