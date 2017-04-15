 Riekerink'ten taş – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    'ten taş

    Riekerink'ten taş
    İzmir Cup için Türkiye'ye gelen Jan Olde Riekerink, beIN Sports'a konuştu. Hollandalı çalıştırıcı, "Galatasaray'dan giderken fark 5 puandı. Şimdi ise 11'e çıktığını görüyorum. Kalsaydım neler olurdu? Bunu bilemeyiz. Ama ortadaki tek gerçek bu" diyerek, yönetime taş attı.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:18
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