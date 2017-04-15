Özbek de antrenmanı takip etti
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılılarda derbi hazırlıkları sürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, takım halinde yapılan koşuyla başladı.
Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 iki takım halinde çift kale maç yapıldı. Antrenman, interval koşuyla tamamlandı.
Sakatlığı bulunan Serdar Aziz, kondisyonerler eşliğinde saha çalışmaları yaptı.
Öte yandan antrenmanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de takip etti. Başkan Özbek, antrenman öncesi Igor Tudor ve oyuncularla bir araya geldi.
Galatasaray, yarın izin yaptıktan sonra çalışmalarına pazartesi günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 iki takım halinde çift kale maç yapıldı. Antrenman, interval koşuyla tamamlandı.
Sakatlığı bulunan Serdar Aziz, kondisyonerler eşliğinde saha çalışmaları yaptı.
Öte yandan antrenmanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de takip etti. Başkan Özbek, antrenman öncesi Igor Tudor ve oyuncularla bir araya geldi.
Galatasaray, yarın izin yaptıktan sonra çalışmalarına pazartesi günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- CAS’tan Fener’e ret
Toplam 1
Yorum
61 bu insanların şampiyonluğunu nasıl çaldınız?
- Ahmet Çakar'dan derbi yorumu:
Toplam 1
Yorum
gizli rezerv mi hocam lig bitti uranyum mu çıkarıyoz alt tarafı 0-0 bitecek saçma bir maç izleyeceğiz
- Casillas bombası
Toplam 21
Yorum
ben gsliyim ama lütfen yeter artık. bırak git aziz efendi. refleksleri bitmiş 35 yaşında adama dünya para vereceğine nefret etsem de türk oyuncu volkana ver
Özbek de antrenmanı takip etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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