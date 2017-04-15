 Muharrem Yılmaz adaylığa ikna oldu – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    adaylığa ikna oldu

    Muharrem Yılmaz adaylığa ikna oldu

    Olası bir seçimde Dursun Özbek’e karşı güçlü aday arayan İnan Kıraç, ’ı ikna etti

    Galatasaray'da muhalefet, Fenerbahçe derbisinin sonucuna odaklandı. Başkan Dursun Özbek'in, derbinin kaybedilmesi halinde olağanüstü seçim kararı alabileceğini hesaplayan muhaliflerin, başkan adayı ise belli oldu: !.. Uzun süredir Özbek'e rakip olacak güçlü bir isim arayan İnan Kıraç'ın SÜTAŞ'ın sahibi Yılmaz'ı ikna ettiği belirtiliyor. İkilinin geçtiğimiz günlerde Tarabya'daki ünlü bir balıkçıda buluştuğu ve liste çalışması yaptığı kulislerde konuşuluyor. Tek sorun Muharrem Yılmaz'ın 2018 mayıs ayında yapılacak olağan seçimde aday olmak istemesi. Ancak Kıraç'ın liseli olan Yılmaz'ı erken bir seçim için de ikna edebileceği vurgulandı.

    Savaş ÇORLU
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:24
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