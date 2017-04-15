Muharrem Yılmaz adaylığa ikna oldu
Olası bir seçimde Dursun Özbek’e karşı güçlü aday arayan İnan Kıraç, Muharrem Yılmaz’ı ikna etti
Galatasaray'da muhalefet, Fenerbahçe derbisinin sonucuna odaklandı. Başkan Dursun Özbek'in, derbinin kaybedilmesi halinde olağanüstü seçim kararı alabileceğini hesaplayan muhaliflerin, başkan adayı ise belli oldu: Muharrem Yılmaz!.. Uzun süredir Özbek'e rakip olacak güçlü bir isim arayan İnan Kıraç'ın SÜTAŞ'ın sahibi Yılmaz'ı ikna ettiği belirtiliyor. İkilinin geçtiğimiz günlerde Tarabya'daki ünlü bir balıkçıda buluştuğu ve liste çalışması yaptığı kulislerde konuşuluyor. Tek sorun Muharrem Yılmaz'ın 2018 mayıs ayında yapılacak olağan seçimde aday olmak istemesi. Ancak Kıraç'ın liseli olan Yılmaz'ı erken bir seçim için de ikna edebileceği vurgulandı.
Savaş ÇORLU
Savaş ÇORLU
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
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Yorum
FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Muharrem Yılmaz adaylığa ikna oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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