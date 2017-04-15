 Gennaro’dan yeşil ışık – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Gennaro’dan yeşil ışık

    Gennaro’dan yeşil ışık

    Gelecek sezonun transfer planlamasına başlayan Galatasaray'da gündemde yer alan Cagliari'nin 8 numarası Davide , FCN Blog'a konuştu.

    İtalyan orta saha sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili olarak, "Bilmiyorum, haberleri ben de okudum fakat şu ana kadar kimseyle görüşme yapmadım" derken, menajerinin görüşmelerde bulunmuş olabileceğini belirtti. İtalyan maestro ayrıca "Galatasaray çok önemli bir takım" diyerek istenirse gelebileceği mesajını yolladı. BU sezon Cagliari ile Serie A'da 20 maça çıkıp 2 gol, 5 asist ile oynayan , orta sahada etkili sol ayağı ve yüksek pas tekniği ile öne çıkıyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:40
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