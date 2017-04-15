Gennaro’dan yeşil ışık
Gelecek sezonun transfer planlamasına başlayan Galatasaray'da gündemde yer alan Cagliari'nin 8 numarası Davide Di Gennaro, FCN Blog'a konuştu.
İtalyan orta saha sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili olarak, "Bilmiyorum, haberleri ben de okudum fakat şu ana kadar kimseyle görüşme yapmadım" derken, menajerinin görüşmelerde bulunmuş olabileceğini belirtti. İtalyan maestro ayrıca "Galatasaray çok önemli bir takım" diyerek istenirse gelebileceği mesajını yolladı. BU sezon Cagliari ile Serie A'da 20 maça çıkıp 2 gol, 5 asist ile oynayan Di Gennaro, orta sahada etkili sol ayağı ve yüksek pas tekniği ile öne çıkıyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 9
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laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Gennaro’dan yeşil ışık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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