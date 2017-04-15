Florya'da OHAL
İgor Tudor, Fenerbahçe’nin zayıf yönlerini CD’lerden analiz ediyor Oyuncular aralarında toplantılar yaparak galibiyete motive oluyor
Fenerbahçe derbisine odaklanan Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde olağanüstü hal ilan edildi. Teknik direktör İgor Tudor, görüntülü analizlerle futbolculara ezeli rakiplerinin zayıf yönlerini ezberletirken, oyuncular da idmanlardan arta kalan zamanda aralarında yaptıkları toplantılarla galibiyet için motive oluyor.
AF VE TESELLİ FIRSATI
Derbinin taraftarla barışmak için son şans olduğunu belirten kaptanlar, herkesin maça en iyi şekilde hazırlanmasını istedi. Başkan Dursun Özbek de haftaya Florya'ya giderek, teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelecek. Özbek'in 3 puana özel prim vermesi bekleniyor.
DERBİ MESAİSİ SÜRÜYOR
Derbi hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılı oyuncular, Florya'da dün de teknik ve taktik varyasyonlar gerçekleştirdi. Serdar Aziz, tedavisinin ardından takımdan ayrı kuvvet çalışması yaptı. Futbolcuların hırsı dikkat çekti.
AF VE TESELLİ FIRSATI
Derbinin taraftarla barışmak için son şans olduğunu belirten kaptanlar, herkesin maça en iyi şekilde hazırlanmasını istedi. Başkan Dursun Özbek de haftaya Florya'ya giderek, teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelecek. Özbek'in 3 puana özel prim vermesi bekleniyor.
DERBİ MESAİSİ SÜRÜYOR
Derbi hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılı oyuncular, Florya'da dün de teknik ve taktik varyasyonlar gerçekleştirdi. Serdar Aziz, tedavisinin ardından takımdan ayrı kuvvet çalışması yaptı. Futbolcuların hırsı dikkat çekti.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
Yorum
FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Florya'da OHAL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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