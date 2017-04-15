Florya'da OHAL

İgor Tudor, Fenerbahçe’nin zayıf yönlerini CD’lerden analiz ediyor Oyuncular aralarında toplantılar yaparak galibiyete motive oluyor

Fenerbahçe derbisine odaklanan Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde olağanüstü hal ilan edildi. Teknik direktör İgor Tudor, görüntülü analizlerle futbolculara ezeli rakiplerinin zayıf yönlerini ezberletirken, oyuncular da idmanlardan arta kalan zamanda aralarında yaptıkları toplantılarla galibiyet için motive oluyor.



AF VE TESELLİ FIRSATI

Derbinin taraftarla barışmak için son şans olduğunu belirten kaptanlar, herkesin maça en iyi şekilde hazırlanmasını istedi. Başkan Dursun Özbek de haftaya Florya'ya giderek, teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelecek. Özbek'in 3 puana özel prim vermesi bekleniyor.



DERBİ MESAİSİ SÜRÜYOR

Derbi hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılı oyuncular, Florya'da dün de teknik ve taktik varyasyonlar gerçekleştirdi. Serdar Aziz, tedavisinin ardından takımdan ayrı kuvvet çalışması yaptı. Futbolcuların hırsı dikkat çekti.