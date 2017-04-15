Drogba futbol kulübüne ortak oldu
Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'nın artık Amerika'da bir futbol kulübü var.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, Amerika'da yaşayan Galatasaraylı işadamı Berke Bakay ile yeni bir ortaklığa adım attı. Drogba, Berke Bakay'ın sahibi olduğu Phenoix Rising Futbol Kulübü'ne ortak oldu.
Drogba ile görüşmelerin yılbaşından önce başladığını ve titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakay, "Drogba marka bir isim. Hem oyunculara hem kulüp yöneticilerine bilgilerini aktardığında daha da başarılı olacağımıza inanıyorum. Drogba'nın Galatasaraylı olması benim için büyük bir mutluluk. Doğru kararı verdiğimize çok eminim. Birlikte büyük başarılara imza atacağız" dedi.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:08
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Toplam 5
Yorum
ysf 29 maç 9 gol bunu alana kadar adana demırspor dan pote yı alın 20 gol attı hahahah hahhahaaaa
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 8
Yorum
Asi Tsli en iyi becerdigimiz sey türk futbolcularin hepsini yildiz gibi görmek.Oguzhan Ingiltere gibi sert futbol oynanan liglerde birsey yapamaz
- Zirve Castillo’nun
Toplam 3
Yorum
Tarafsız Türkiye ligindeki bana göre en iyisi . Takım tutmuyorum ama en heyecan veren futbolcu bu adam böyle bı hız görmedim adamın içinden gecıyor
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