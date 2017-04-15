Çizme'den Muriel iddiası
Çizme basını, Aslan’ın genç golcü ile temasta olduğunu belirterek, “Luis Muriel kiralık ya da bonservisiyle birlikte İstanbul’a gidecek” ifadelerini kullandı.
Galatasaray gelecek sezon taraftarı ayağa kaldıracak, heyecanlandıracak forvet peşinde. Yönetim, finansal fair-play kriterlerini de gözeterek takıma golcü kazandıracak. Gelecek sezon Podolski'nin de takımdan ayrılacağı göz önünde bulundurulursa Aslan, bu mevkiye iyi bir forvet almak üzere. Yönetim, transfer için çalışmalarını sürdürürken İtalyan medyası bir transfer iddiasında bulundu. İtalyanlar, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcü Luis Muriel'in peşinde olduğunu yazdı. Sampdoria'da forma giyen 25 yaşındaki golcü, çabukluğuyla ve bitiriciliğiyle rakiplerin adeta korkulu rüyası. Oyun stili, G.Saray'a çok uygun.
29 LiG MAÇINDA 9 KEZ FiLELERi SARSTI
İtalyanlar Luis Muriel ile ilgili yaptığı haberde, "Luis Muriel kiralık ya da bonservisiyle birlikte İstanbul'un yolunu tutacak. O da Galatasaray'ı istiyor" ifadelerini kullandı. 1.79 mt. boyundaki Kolombiyalı yıldız golcü bu sezon Sampdoria ile çıktığı 29 lig maçında 9 gol atarken 5 de asist yaptı. Muriel, kulüp kariyerinde ise 178 maçta 49 gol attı. Genç oyuncu Kolombiya Milli Takımı'nda ise 12 kez forma giydi..
29 LiG MAÇINDA 9 KEZ FiLELERi SARSTI
İtalyanlar Luis Muriel ile ilgili yaptığı haberde, "Luis Muriel kiralık ya da bonservisiyle birlikte İstanbul'un yolunu tutacak. O da Galatasaray'ı istiyor" ifadelerini kullandı. 1.79 mt. boyundaki Kolombiyalı yıldız golcü bu sezon Sampdoria ile çıktığı 29 lig maçında 9 gol atarken 5 de asist yaptı. Muriel, kulüp kariyerinde ise 178 maçta 49 gol attı. Genç oyuncu Kolombiya Milli Takımı'nda ise 12 kez forma giydi..
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
Toplam 2
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
Yorum
FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Çizme'den Muriel iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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