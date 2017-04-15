 Başkan kovdu – Fotomaç – 15 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Başkan kovdu

    Başkan kovdu
    G.Saray'dan kovulan Prandelli, Valencia'nın kendisine verdiği 30 milyon euro transfer bütçesi sözünü tutmadığını söyledi. İtalyan hoca, G.Saray'dan gönderilmesi için de, "İkinciydik. Başkan değişti. Sonra yeni gelen beni kovdu" dedi.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan kovdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.