Başkan kovdu
G.Saray'dan kovulan Prandelli, Valencia'nın kendisine verdiği 30 milyon euro transfer bütçesi sözünü tutmadığını söyledi. İtalyan hoca, G.Saray'dan gönderilmesi için de, "İkinciydik. Başkan değişti. Sonra yeni gelen beni kovdu" dedi.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Başkan kovdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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