Başkan kovdu

G.Saray'dan kovulan Prandelli, Valencia'nın kendisine verdiği 30 milyon euro transfer bütçesi sözünü tutmadığını söyledi. İtalyan hoca, G.Saray'dan gönderilmesi için de, "İkinciydik. Başkan değişti. Sonra yeni gelen beni kovdu" dedi.