Vitor Hugo için indirim

Palmeiras, bonservisini aşağı çekti

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Vitor Hugo konusunda yol alınamıyor. Brezilyalı stoperin transferindeki en büyük engel çok hisseli bonservisi ve istenilen astronomik bedel...



Bonservisinin yüzde 50'si kulübü Palmeiras ve geri kalan yarısı ise Tombense ile menajerinde olan Vitor Hugo için 3 hafta önce 10 milyon euro bonservis bedeli talep edildi. Galatasaray ile süren transfer görüşmelerde Hugo için istenilen bedel 8 milyon euro'ya indirilse de bu talep sarı-kırmızılı kulüp tarafından yüksek bulundu.