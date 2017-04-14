Selçuk İnan’ın acı günü
Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan'ın kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş'ın cenaze töreni Zincirlikuyu Cami’nde yapıldı.
Galatasaray'ın milli futbolcusu Selçuk İnan'ın vefat eden kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş'ın cenazesi Zincirlikuyu Cami'nde Cuma namazına müteakip defnedildi. Cenazede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Futbol Takımı oyuncuları yerli ve yabancı olarak tam kadro yer alırken, ayrıca Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adanaspor eski Teknik Direktörü Levent Şahin, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Köybaşı ve Ahkisar Belediyespor'lu Olcan Adın da Selçuk İnan'ı yalnız bırakmadı. Öte yandan spor ve siyaset camiasından da birçok isim cenaze töreninde yer aldı.
Merhum Mehmet Selami Kardaş, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Merhum Mehmet Selami Kardaş, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 61
Yorum
MUSLERA ÇALIM DERSİ VERİLİR..
- Umarım başarır
Toplam 3
Yorum
mustafa 07 ALEX SENİ SEVDİK AMA , BİZİM GOL KRALI OLMUŞ FENERBAHÇEDE EFSANE OLMUŞ KAPTANIMIZA AŞAGALAYICI İFADELER KULLANAMAZSIN
- Rıdvan Dilmen: 2-1 çok üzmesin
Toplam 7
Yorum
lyon geçer beşiktaşın istanbulda turu geçmesi hayal. lyon iyi takım.
Selçuk İnan’ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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