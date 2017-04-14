JOR pişman olmuştur!
Terim-Riekerink buluşmasında patlayan espri
Altınordu'nun düzenlediği U12 İzmir Cup'un açılışında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile G.Saray'ın eski hocası Jan Olde Riekerink bir araya geldi. İkili tokalaşıp, sohbet etti. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın "Riekerink ülkemize altyapıda görev yapmak için geldi. A takıma geçtiğine sanırım pişman olmuştur" esprisine Hollandalı hoca tepkisiz kaldı.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:45
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