 JOR pişman olmuştur! – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    JOR pişman olmuştur!

    JOR pişman olmuştur!

    Terim- buluşmasında patlayan espri

    Altınordu'nun düzenlediği U12 İzmir Cup'un açılışında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile G.Saray'ın eski hocası Jan Olde Riekerink bir araya geldi. İkili tokalaşıp, sohbet etti. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın " ülkemize altyapıda görev yapmak için geldi. A takıma geçtiğine sanırım pişman olmuştur" esprisine Hollandalı hoca tepkisiz kaldı.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
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