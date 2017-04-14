İnsan sevdalısına küsemez
Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe'yi konuk edecekleri derbi karşılaşma için taraftarlara davette bulundu söyledi.
Muslera'nın ödül aldığı tören sonrası soruları yanıtlayan Özbek, "Galatasaray bir sevda ve insan sevdalısına küsemez" diye konuştu.
BAZEN YOL KAZALARI OLABİLİR
Başakşehir karşısında alınan 4-0'lık yenilginin bir kaza olduğuna inandığını aktaran Özbek şöyle devam etti: Bütün takımlarda bazen yol kazaları olur. Herkes önümüzdeki hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe derbisinin ne kadar ciddi olduğunun farkında.
BAZEN YOL KAZALARI OLABİLİR
Başakşehir karşısında alınan 4-0'lık yenilginin bir kaza olduğuna inandığını aktaran Özbek şöyle devam etti: Bütün takımlarda bazen yol kazaları olur. Herkes önümüzdeki hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe derbisinin ne kadar ciddi olduğunun farkında.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:10
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