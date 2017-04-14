Helikopter istiyorum!

Yılın sporcusu Muslera’dan özel istek

G.Saray'da Yılın Sporcusu ödülü, Türk Telekom Arena'da düzenlenen bir organizasyon ile Fernando Muslera'ya verildi. Başkan Dursun Özbek'ten ödülünü alan başarılı file bekçisi, 50 dakika gecikmesiyle ilgili özür diledi.



Nando, "Beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkürler. Öncelikle sizlerden özür dilemek istiyorum. Antrenmandan ve İstanbul trafiğinden dolayı geç kaldım. Bir dahaki sefere yine beni bu ödüle layık görürseniz, bir de helikopter ayarlamanızı rica edeceğim" dedi.