 Eski Melo olsaydı yumruğu yemişti! – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Eski Melo olsaydı yumruğu yemişti!

    Eski Melo olsaydı yumruğu yemişti!
    Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo, Penarol maçında ırkçılığa maruz kaldı. Gaston Rodriguez'in kendisine 'Maymun' diye bağırdığını ifade eden yıdız futbolcu, "Evet ben siyahiyim. Eski Melo olsaydı yumruğu yemişti. Ama tanrı beni yeniden yarattı" diye konuştu.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:58
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