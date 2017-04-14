Eren ihtar çekti
Alacaklarının ödenmesini istediği ortaya çıktı
Mali anlamda sıkıntılı bir dönem geçiren ve her geçen gün borcu büyüyen Galatasaray'a Eren Derdiyok'tan şok mesaj... Golcü oyuncunun, Mart ayı başından alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği belirlendi. Ancak mart ayının sonunda, futbolculara 2 aylık alacakları ödendiği ve 'ihtar' konusunun büyümeden kapandığı ortaya çıktı.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:47
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