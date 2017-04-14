Eren ihtar çekti

Alacaklarının ödenmesini istediği ortaya çıktı

Mali anlamda sıkıntılı bir dönem geçiren ve her geçen gün borcu büyüyen Galatasaray'a Eren Derdiyok'tan şok mesaj... Golcü oyuncunun, Mart ayı başından alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği belirlendi. Ancak mart ayının sonunda, futbolculara 2 aylık alacakları ödendiği ve 'ihtar' konusunun büyümeden kapandığı ortaya çıktı.