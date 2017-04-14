 Eren ihtar çekti – Fotomaç – 14 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Eren ihtar çekti

    Eren ihtar çekti

    Alacaklarının ödenmesini istediği ortaya çıktı

    Mali anlamda sıkıntılı bir dönem geçiren ve her geçen gün borcu büyüyen Galatasaray'a Eren Derdiyok'tan şok mesaj... Golcü oyuncunun, Mart ayı başından alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği belirlendi. Ancak mart ayının sonunda, futbolculara 2 aylık alacakları ödendiği ve 'ihtar' konusunun büyümeden kapandığı ortaya çıktı.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eren ihtar çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.