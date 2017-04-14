 Drogba ikinci lige düştü – Fotomaç – 14 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ikinci lige düştü

    Drogba ikinci lige düştü
    Fildişili yıldız Didier Drogba, ABD İkinci Ligi takımlarından Phoneix Rising'e transfer oldu. Yaptığı açıklamada sözleşme imzaladığını duyuran efsanevi oyuncu, takımda hem yönetici hem de futbolcu olarak görev yapacağını açıkladı. Drogba, "Benim için heyecan verici olacak" ifadesini kullandı.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Drogba ikinci lige düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.