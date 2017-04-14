Drogba ikinci lige düştü
Fildişili yıldız Didier Drogba, ABD İkinci Ligi takımlarından Phoneix Rising'e transfer oldu. Yaptığı açıklamada sözleşme imzaladığını duyuran efsanevi oyuncu, takımda hem yönetici hem de futbolcu olarak görev yapacağını açıkladı. Drogba, "Benim için heyecan verici olacak" ifadesini kullandı.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:59
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