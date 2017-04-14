 Derbi simsarı – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Derbi simsarı

    Derbi simsarı
    Eskişehir'den bir Galatasaraylı taraftarın, Fenerbahçe derbisini izleme hayali başına iş açtı. İnternet üzerinden anlaştığı O.A.'nın hesabına 100 TL gönderdiğini belirten M.D. bilet gelmeyince dolandırıldığını anladığını ve polise başvurduğunu söyledi. Olayla ilgili araştırma başlatıldığı O.A.'nın arandığı belirtildi.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
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