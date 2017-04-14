Carole müjdesi

G.Saray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürürken sakatlığı geçen Carole, dünkü antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Bu durum teknik heyeti memnun ederken Serdar Aziz'in ise sahada koşu çalışmaları yaptığı belirtildi.