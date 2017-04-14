Carole müjdesi
G.Saray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürürken sakatlığı geçen Carole, dünkü antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Bu durum teknik heyeti memnun ederken Serdar Aziz'in ise sahada koşu çalışmaları yaptığı belirtildi.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:06
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