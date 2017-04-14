 Carole müjdesi – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Carole müjdesi

    Carole müjdesi
    G.Saray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürürken sakatlığı geçen Carole, dünkü antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Bu durum teknik heyeti memnun ederken Serdar Aziz'in ise sahada koşu çalışmaları yaptığı belirtildi.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:06
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