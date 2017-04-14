17’lik Senegalli Florya’da

Yeni Bruma’lar arayan Galatasaray, Gueye’yi Florya’ya getirdi

Galatasaray'ın Senegal'in U21 Milli Takımı'nda forma giyen 1999 doğumlu Pape Habib Gueye'yi İstanbul'a çağırdığı ve bir süredir idmanlarda denemeye aldığı bildirildi. Beğenilmesi halinde, sarı-kırmızılı ekip forvet mevkiinde oynayan 17 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalayacak. Pape Habib Gueye, kendini gösterene kadar G.Saray'ın PAF takımında forma giyecek.



